Ramon projeta duelo com o Galo e conta com reforços no Vasco

O Vasco teve uma semana livre para treinar antes da partida contra o Galo, e o técnico Ramon conta com reforços para a partida. O comandante vascaíno projetou o duelo com o líder do Brasileirão em entrevista à VascoTV, na noite desta quinta-feira.

Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 20h30, no Mineirão. A partida será na casa do adversário será uma chance para o Cruzmaltino se recuperar na competição. Após uma derrota e um empate, a equipe caiu para a quinta colocação na tabela com 18 pontos, seis a menos que o Galo.

“O Brasileiro é muito difícil, dentro ou fora de casa, sempre é uma dificuldade grande. São grandes adversários que teremos pela frente. A começar pelo líder do Brasileiro, o Atlético-MG, que teremos pela frente no domingo. Temos que respeitar, mas somos Vasco da Gama. E pode ter certeza que os adversários começaram a nos respeitar”, avaliou Ramon

“Mas são jogos decisivos, todos com cargas de final. Temos muitos atletas jovens, a pressão sempre existe, a dificuldade também, mas estamos indo muito bem”, completou.

O ex-jogador e ídolo do Gigante da Colina assumiu o comando da equipe durante a paralisação do futebol pela pandemia. Desde então o Vasco evoluiu na temporada, mas a sequência de jogos vem cobrando seu preço. Três titulares estão em fase de recuperação de lesões musculares e são dúvidas para domingo.

O zagueiro Ricardo Graça, o volante Andrey e o meia Benítez iniciaram a transição para os treinos com bola esta semana.

“Sabemos que a sequência de jogos é muito grande. Você ter uma semana para trabalhar é muito bom. Esperamos contar com esses três jogadores totalmente recuperados, estão trabalhando muito para que isso aconteça”, disse Ramon sem confirmar o retorno dos atletas.

No Brasileirão, o Vasco tem sido uma pedra no sapato do Atlético na capital Mineira nos últimos anos. Nos três duelos mais recentes em Belo Horizonte, foram duas vitórias vascaínas, em 2017 e 2019, e um empate, em 2018.