Ramon se despede do Vasco, diz que criou ‘expectativas antes esquecidas’ no clube e evita críticas

Ramon Menezes se pronunciou horas após ser demitido pelo Vasco. O ex-meia publicou um texto em sua conta oficial no Instagram, agradeceu a oportunidade de trabalhar no clube, evitou críticas aos dirigentes e falou do próprio trabalho.

O técnico dirigiu o Vasco em 16 jogos na temporada. Começou bem, ao manter o time carioca entre os líderes do Campeonato Brasileiro, mas depois viu o time cair de produção e não resistiu à sequência de seis partidas sem vitória. Segundo Ramon, seu trabalho criou “expectativas antes esquecidas” em São Januário.

“Foram 192 dias de trabalho intenso e pensando 24h na grandeza do Vasco da Gama. Sempre digo que a torcida tinha um representante seu na beira do campo. Assumi a equipe em meio à pandemia e quarentena e mesmo assim colocamos nossa proposta de jogo”, escreveu.

“Os atletas, grandes parceiros do clube, entenderam, abraçaram a ideia e começamos criando expectativas antes esquecidas. Infelizmente, a sequência boa do início não se manteve e o trabalho foi encerrado”, continuou.

“Agradeço a chance que me foi dada, aos funcionários do clube, a diretoria, comissão técnica e principalmente a esse grupo de jogadores que trabalham incansavelmente. Seguirei torcendo para ver o clube no lugar que merece”.