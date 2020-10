Raniel, do Santos, agradece apoio após receber alta: “Ano não é fácil”

Raniel gravou um vídeo de agradecimento após receber alta do Hospital Sírio Libanês na última quinta-feira. Ele se recupera de trombose venosa profunda (TVP) em casa e iniciará a fisioterapia na segunda.

Na gravação publicada pelo Santos nas redes sociais, o atacante admite o ano difícil após ver o filho se recuperar com dificuldade de acidente doméstico, ser diagnosticado com covid-19 e agora a trombose.

“Venho agradecer a Deus por toda a força e livramentos. Mas também agradeço a vocês pelo suporte, mensagens de apoio. Vocês fazem parte da minha recuperação. Sou grato a vocês neste ano que não é fácil para mim, mas sei que as coisas vão passar e tudo vai voltar ao normal. Sei que vocês se preocupam com todos os atletas. Agradeço a vocês, diretoria, elenco e comissão técnica. E um abraço para torcedores de outros clubes. Estou bem, em casa com a minha família, e tudo vai correr bem”, disse Raniel, que chegou a passar por uma intervenção para drenar o hematoma na panturrilha direita.