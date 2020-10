Raniel, do Santos, agradece apoio da torcida: “Guerreiro não foge da luta”

Após ser diagnosticado com uma trombose venosa profunda na perna direita, Raniel agradeceu o apoio do torcedor em suas redes sociais. O atacante está internado no Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, e ainda não teve alta para a remoção ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A expectativa é que isso ocorra neste domingo.

“Venho aqui agradecer a todos vocês pelo apoio. É só mais uma batalha que, em nome de Jesus, irei vencer. Deus abençoe todos vocês e mais uma vez, muito obrigado. Guerreiro não foge da luta”, escreveu.