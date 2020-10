Raniel, do Santos, passará por cirurgia para drenar hematoma após trombose

Raniel, do Santos, passará por uma cirurgia neste domingo, no Hospital Sírio Libanês, para drenar o hematoma na panturrilha direita após o diagnóstico de trombose venosa profunda (TVP).

“O atleta Raniel Santana de Vasconcelos deu entrada hoje no hospital Sírio-Libanês apresentando quadro de dor, edema e impotência funcional na perna direita. Evoluiu para síndrome compartimental por hematoma extenso. Ele será submetido a drenagem cirúrgica do referido hematoma”, diz o boletim do hospital.

O atleta foi transferido do Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, por meio de um suporte médico aéreo. Ele chegou em São Paulo no começo da tarde.

Raniel está sob os cuidados de Fábio Novi, médico do Santos e também do corpo clínico do Sírio Libanês. O vascular responsável no hospital paulista é André Estenssoro.



Raniel, do Santos (Foto: Reprodução/Instagram)

Não há um prazo definido para o retorno aos treinamentos. O tratamento inclui repouso absoluto e a procura por um anticoagulante eficaz. A reavaliação é diária.

Não há também uma causa definida para o problema de Raniel, mas alguns fatores podem colaborado. Primeiro, o Santos teve cinco viagens aéreas em um curto espaço de tempo, sendo duas internacionais.

Já no recente confronto contra o Olimpia, no Paraguai, pela Libertadores, o calor foi um grande obstáculo para o elenco santista – a desidratação é outro agravante. Por fim, há também o caso recente de covid-19 no atleta. Apenas Raniel e Kaio Jorge tiveram o novo coronavírus.