Raphinha comemora acerto com o Leeds por quatro temporadas: ‘Realização de um sonho’

O meia-atacante Raphinha está de casa nova na Europa. Depois de ser um dos protagonistas da campanha histórica que levou o Rennes a se classificar diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez, o jogador brasileiro de 23 anos, assinou na último segunda-feira, um contrato de quatro temporadas com o Leeds United, da Inglaterra.

– Chegar à Premier League é a realização de um sonho e não posso esquecer de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram ao longo da minha trajetória, desde os meus primeiros passos no Avaí até agora. Não vou dar nomes porque poderia esquecer de alguém e seria injusto, mas quem está do meu lado sabe o carinho, a consideração e a gratidão que tenho por cada um. Também agradeço a todos os clubes que confiaram em mim e me abriram as portas para eu poder desempenhar o meu futebol. Todos vocês são fundamentais na minha vida. Muito obrigado – comemorou.

Brasileiro foi pedido por Marcelo Bielsa (Divulgação/Leeds)

Raphinha deixou o futebol brasileiro cedo, sem sequer ter atuado profissionalmente em seu país, para brilhar na Europa. Primeiramente, em Portugal, pelo Vitória de Guimarães e Sporting, e, mais recentemente, na França, onde foi fundamental para que o Rennes terminasse o Campeonato Francês 2019/20 com a melhor campanha de sua história, na terceira colocação. Agora, o brasileiro atuará na Inglaterra. Ele chega ao Leeds United a pedido do renomado técnico Marcelo Bielsa.

– Estou muito feliz. Passa um filme pela cabeça e lembro de tudo o que ralei para chegar até aqui. A Premier League é a principal competição de futebol do mundo e nada disso seria possível sem muito trabalho e dedicação. Cheguei bem jovem na Europa, sem saber se conseguiria me manter e nada foi fácil, mas consegui realizar um bom trabalho em Portugal e segui evoluindo na França. Agora, terei mais um ótimo desafio e estou bastante motivado. Não vejo a hora de entrar em campo e estrear pela equipe – afirmou o jogador, antes de agradecer a confiança e elogiar o seu novo treinador.

– Não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas só ouço coisas boas. A gente acompanha futebol e sabe que o Bielsa é um dos maiores técnicos do mundo. A aprovação de um cara tão competente como ele só me deixa ainda mais motivado e feliz porque significa que o meu trabalho está sendo bem feito. Farei de tudo para aproveitar essa oportunidade e seguir evoluindo tanto dentro como fora de campo. Me dedicarei ao máximo para retribuir essa confiança do clube e da comissão técnica – finalizou.