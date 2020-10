Rapper Travis Scott se torna parceiro criativo da PlayStation

Hoje (22), o PlayStation anunciou através de sua conta no Twitter e no PlayStation.Blog que Travis Scott, rapper e dono da marca Cactus Jack, está se aliando à equipe como um parceiro criativo estratégico. A novidade ganhou até um vídeo muito legal que foi criado pelo músico e apresenta várias pessoas que trabalharam no projeto do PS5. Confira a seguir:

It’s official: @trvisXX is joining the PlayStation family as a strategic creative partner. Watch his new video here and read a message from Travis: https://t.co/nIAclbCcEa pic.twitter.com/3Nt797P6b0 — PlayStation (@PlayStation) October 23, 2020

“Estou muito ansioso para mostrar tudo em que a Cactus Jack trabalhou com a Sony e a equipe do PlayStation. Mais importante, estou animado para ver como os fãs do console irão reagir, e mal posso esperar para curtir alguns jogos com todos em breve!”, afirmou o cantor, que aparentemente também é um grande fã dos consoles da gigante japonesa.

