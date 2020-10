Rashford recebe condecoração britânica por ação no combate à fome

Nesta sexta-feira, o inglês Marcus Rashford foi condecorado pela Rainha Elizabeth II com a medalha da Ordem do Império Britânico, devido aos seus serviços na luta contra a pobreza e a fome de crianças vulneráveis. Nas redes sociais, o atacante, de 22 anos, celebrou a notícia e destacou a importância do combate à miséria.

– Como um jovem negro de Wythenshawe (arredores de Manchester), nunca esperei me tornar um membro da Ordem do Império Britânico (MBE), especialmente aos 22 anos. Este é um momento especial para mim e minha família, especialmente minha mãe. A luta para proteger nossas crianças mais vulneráveis está longe de acabar.

A campanha liderada por Rashford pressionou o governo do primeiro-ministro Boris Johnson a estender durante o verão um programa que fornece refeições gratuitas a crianças carentes. Este projeto surgiu durante a quarentena causada pela pandemia do coronavírus, quando as escolas foram fechadas e as crianças deixaram de receber as refeições diárias.