Rastreando Draftados – Atuação histórica de Chase Claypool

Em uma rodada onde particularmente tivemos várias atuações de destaque por parte dos calouros, vamos conferir quais chamaram mais atenção, assim como aqueles que decepcionaram, com o Rastreando Draftados da semana 5 da NFL:

BRILHARAM

Ataque

WR Chase Claypool (PIT): 7 recepções para 110 jardas e 3 TDs; 3 tentativas de corrida para 6 jardas e 1 TD.

49ª escolha geral (2ª rodada)

Chase Claypool é o primeiro novato da história da NFL a marcar pelo menos 3 touchdowns recebidos e 1 touchdown corrido em um único jogo. Tal fato já diz muito sobre o quão impactante e histórica foi sua atuação, mas além disso, o recebedor mostrou que está muito mais além da sua formidável combinação de tamanho e velocidade, transparecendo o quanto já evoluiu correndo rotas e em seu realease, algo que deve ser celebrado e ter o mérito dividido com o Pittsburgh Steelers e sua comissão, que tão bem consegue desenvolver jovens recebedores.

O WR calouro ainda chegou a anotar seu quinto TD, mas ele foi anulado com uma falta um tanto quanto duvidosa de interferência de passe ofensiva, o que só reforça como conseguiu ser dominante e foi particularmente mortal quando alinhado no slot, tendo a cobertura por vezes de LBs. Seu papel no ataque do Steelers deve continuar a aumentar, principalmente com Diontae Johnson lidando com problemas físicos. Claypool tem a luxuosa companhia de alguns jogadores Hall da Fama com o feito de anotar 4 TDs como novatos, dentre eles Gale Sayers, Emmith Smith e Jim Brown.

Leia Mais: Ep #6 NFL – Tática Liga dos 32

Leia Também: Power Ranking Liga dos 32 – Semana 5

QB Justin Herbert (LAC): 20 de 34 passes completos para 264 jardas e 4 TDs; 4 tentativas de corrida para 8 jardas.

6ª escolha geral (1ª rodada)

A vitória no fim não veio, mas foi muito mais por um detalhe, do tipo dos muitos que tem acontecido com o Chargers nos últimos anos, do que por demérito de Justin Herbert. Pelo contrário, o calouro fez sua parte e efetivamente conseguiu colocar o time em posição de conquistar a vitória diante do New Orleans Saints, mas o kicker Michael Badgley acabou errando o chute decisivo que daria a vitória ao time da Califórnia.

A partida de Justin Herbert não deixa de ser menos impressionante pelo resultado final, pois enfrentando uma boa defesa, o novato conseguiu ótima produção, mostrou boa presença de pocket, paciência e muita evolução na progressão de suas leituras, além do habitual e natural talento de seu poderoso braço. Se levarmos em consideração a fraquíssima atuação da OL do time de Los Angeles e ainda todos os desfalques no ataque, incluindo o do WR Keenan Allen logo no início da partida, o desempenho de Herbert se torna ainda mais impactante e merece ser muito celebrado. O novato oriundo de Oregon briga forte pelo prêmio de calouro ofensivo do ano.

Menções honrosas: RB Jonathan Taylor (IND), RB J.K. Dobbins (BAL), WR CeeDee Lamb (DAL), WR Henry Ruggs (LV), WR Laviska Shenault (JAX), WR Collin Johnson (JAX), WR Tyler Johnson (TB), G Damien Lewis (SEA) e T Jedrick Wills Jr. (CLE).

Defesa

LB Patrick Queen (BAL): 9 tackles totais, 1.0 sack, 1 fumble forçado, 2 fumbles recuperados e 1 touchdown defensivo.

28ª escolha geral (1ª rodada)

O linebacker Patrick Queen foi uma presença absolutamente dominante e destrutiva na partida contra o Cincinnati Bengals, se fazendo presente por todo o campo e atormentando a vida de seu ex-companheiro de LSU Joe Burrow. O calouro liderou o time em tackles e ainda conseguiu realizar um “strip sack”, forçando e recuperando fumble, tendo conseguido ainda recuperar um segundo fumble, dessa vez forçado por Marlon Humphrey, onde o retornou por 53 jardas até a end zone, anotando o primeiro touchdown de sua carreira. Muito eficaz e extremamente perigoso nas situações de blitz, o jogador está cada vez mais à vontade na defesa do Ravens e além da titularidade, começa a exercer um papel de liderança e protagonismo que sem dúvidas o coloca como um forte candidato ao prêmio de calouro defensivo do ano.

S Jordan Fuller (LAR): 4 tackles totais e 2 passes desviados.

199ª escolha geral (6ª rodada)

Aug 22, 2020; Inglewood California, USA; Los Angeles Rams safety Jordan Fuller (32) during a scrimmage at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Em se tratando de novatos que jogam na defesa, Jordan Fuller é uma das maiores surpresas da temporada até aqui, pois além de ganhar a posição de titular no Los Angeles Rams, superando a qualificada concorrência de Taylor Rapp, o jogador vem atuando em alto nível e mostrando que pode realmente ter sido um achado no draft da equipe. Na última partida contra Washington, teve uma de suas melhores atuações até aqui, conseguindo 4 tackles totais, 2 passes desviados e permitindo apenas uma recepção para 8 jardas, nas 3 bolas lançadas em sua direção. No entanto, nem tudo foi alegria para Fuller, que sofreu uma lesão no pescoço e acabou sendo colocado na IR, onde ficará afastado, no mínimo, pelos próximos três jogos.

Menções honrosas: DT James Lynch (MIN), DT Larrell Murchison (TEN), LB Willie Gay (KC), LB Logan Wilson (CIN), LB Akeem Davis-Gaither (CIN), CB Jaylon Johnson (CHI), CB Darnay Holmes (NYG), S Antoine Winfield (TB), S Jeremy Chinn (CAR) e S Daniel Thomas (JAX),

DECEPCIONARAM

QB Joe Burrow (CIN): 19 de 30 passes completos para 183 jardas e 1 interceptação; 3 tentativas de corrida para 10 jardas; 2 fumbles sofridos.

1ª escolha geral (1ª rodada)

Nada funcionou ou deu certo para Burrow no confronto contra o Baltimore Ravens e é bem verdade que grande parte desse insucesso se deve ao excelente desempenho da defesa adversária, que não deixou o QB calouro sossegar um único instante. Contudo, não dá para eximir a parcela de culpa do próprio jogador e também de sua linha ofensiva, talvez a grande vilã em todo o jogo. Burrow foi pressionado em mais de 50% de seus dropbacks e teve uma média de apenas 1,6 jardas por tentativa nessas situações, o que nitidamente mostra como foi difícil conseguir jogar assim. Apesar disso, o jogador tem que proteger melhor a bola e evitar sofrer turnovers, principalmente quando tenta escapar do pocket, ponto que tem chamado atenção negativamente.

CB Cameron Dantzler (MIN): 5 tackles totais.

89ª escolha geral (3ª rodada)

A missão de enfrentar o ataque do Seahawks comandado por Russel Wilson era ingrata não somente para o calouro, mas para toda a defesa do Vikings, que assim como o próprio jogador, começou bem e conseguiu segurar o ímpeto do adversário no primeiro tempo. Porém, depois do intervalo tudo mudou e Dantzler sofreu demais na marcação de D.K. Metcalf, permitindo além de um touchdown, uma conversão chave de quarta descida, crucial para o resultado partida. Ao todo foram 91 jardas permitidas, 1 TD e um passer rating de 119,9 quando foi alvejado. O início da jornada de Cameron Dantzler na NFL não tem sido nada fácil e o calouro tem deixado a desejar, mas com seu talento e potencial pode e deve dar a volta por cima.

Menções desonrosas: G Cesar Ruiz (NO), DE K’Lavon Chaisson (JAX), LB Tae Crowder (NTG) e CB Lamar Jackson (NYJ).

Acompanhe nosso conteúdo mais de perto e fique por dentro de tudo o que rola na NFL e NCAA: Siga nosso Twitter e curta nossa página no Facebook. Para ganhar DEZENAS de benefícios e se tornar um apoiador do site e do nosso trabalho, clique aqui.