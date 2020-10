RB Leipzig está de olho em promessa dos Estados Unidos

Nas últimas temporadas, o futebol europeu tem visto jovens norte-americanos ganharem destaque entre as principais equipes do continente. Christian Pulisic, do Chelsea, Weston McKennie, da Juventus, Sergiño Dest, do Barcelona e Giovanni Reyna, do Borussia Dortmund são alguns nomes.

E mais um nome dos Estados Unidos deve pintar na Europa. O RB Leipzig está interessado em Caden Clark, meia-atacante de 17 anos do New York Red Bulls. O jogador marcou em sua estreia pela equipe e deu a vitória por 1 a 0 sobre o Atlanta United.

De acordo com Matt Doyle, do mlssoccer.com, revelou que no contrato do atleta existe uma cláusula de liberação para a equipe alemã que pode ser ativada até 2022.

Segundo a imprensa alemã, o RB Leipzig está tão impressionado com Clark que o objetivo é levá-lo diretamente para a Alemanha, sem escalas no parceiro austríaco Red Bull Salzburg. No time alemão, o meia pode ter a companhia do compatriota Tyler Adams, de 21 anos.