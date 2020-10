RBD entrega motivo da ausência de Poncho e Dulce María no retorno do grupo · .

Christian Chávez, ex-integrante do RBD, entregou o motivo da ausência de Poncho e Dulce María no retorno especial do grupo em 26 de dezembro. O sexteto, que anunciou uma live paga, se apresentará sem a colega, que está grávida, e sem Alfonso Herrera, que prefere atuar a cantar.

En entrevista para o influenciador digital Laéllyo Mesquita️ durante live no Instagram, nesta quinta-feira (8), Chávez explicou porque seus colegas não farão parte do show virutal.

“Dulce María não poderá estar presente por que ela está grávida e ela prefere, agora, dar essa importância [ao momento] e acho muito legal isso também. E o Poncho gosta mais da parte de atuar. Ele nunca gostou tanto da parte musical”, entregou.

O RBD fará seu retorno 12 anos após seu último show apenas com Anahí, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann e Chávez. Os cantores se reunirão para uma apresentação especial batizada de Ser O Parecer. Os ingressos começaram a ser vendidos no último domingo (4), data em que foi celebrada o Dia Mundial do RBD.

“Meu coração está batendo a mil. É uma coisa muito especial. É quase como se o tempo não passasse, é uma coisa muito estranha. Me sinto como dez anos mais jovem novamente (risos). É uma coisa muito estranha, mas muito linda”, admitiu o ator.

“Estamos trabalhando com pessoas de primeira. As pessoas que fizeram uma live com o BTS [grupo sul-coreano]. É gente que sabe muito de tecnologia. Estamos muito contentes. Queremos que as pessoas possam assistir isso, porque vai ser muito especial. Estamos trabalhando nisso há muito tempo, seis meses quase”, detalhou.

Em recente publicação em seu Instagram, Dulce María se desculpou com seus fãs por confirmar presença na live do RBD. Segundo ela, seu bebê, uma menina, deve nascer entre dezembro ou janeiro. Poncho, por sua vez, desejou sucesso aos amigos na empreitada.

Veja entrevista com Christian Chávez: