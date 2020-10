Real Madrid empresta novamente o brasileiro Augusto Galvan

O Real Madrid emprestou pela segunda vez em 2020 o meia Augusto Galvan. Depois de retornar do CD Leonesa, da Espanha, ele foi confirmado como reforços do Las Rozas, equipe de Madrid que disputa da Segunda B, equivalente a terceira divisão do país.

O jovem brasileiro chegou foi contratado pelos Merengues em 2017, após se destacar no São Paulo e nas categorias de base da seleção. Hoje, aos 21 anos, ele será treinado por Iván Helguera, ex-defensor que fez mais de 300 jogos pelo Real.

No CD Leonesa, Augusto Galvan participou da última campanha da Copa do Rei, na qual ele marcou um gol e ajudou o a equipe a chegar até as oitavas de final, eliminando o poderoso Atlético de Madrid.