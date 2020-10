Real Madrid foca em Mbappé e mais três sensações para 2021 após passar em branco na janela; veja os nomes

Time mais vencedor do planeta, o Real Madrid também não é só conhecido pelas conquistas no futebol mundial. O time merengue carrega por anos o status de ser o clube que mais contrata jogadores badalados a cada janela europeia. Só que as coisas mudaram pelos lados do Santiago Bernabéu.

Nesta temporada, a equipe de Zinedine Zidane conseguiu um feito que não acontecia desde 1980: não contratar atletas para fortalecer o plantel. O Real conta apenas com os ‘reforços’ de jogadores emprestados que voltaram, como Odegaard, Lunin de Oviedo e Odriozola.

O mais próximo que aconteceu foi em 2016. Então campeão da Champions League, o Real contratou apenas um nome para a temporada: o atacante Alvaro Morata, que defendia a Juventus.



No atual cenário, a diretoria até tentou contratar jogadores a pedido do técnico Zidane. O principal nome era o de Kylian Mbappé, do PSG. No entanto, os franceses fizeram jogo duro e conseguiram manter o astro.

Segundo o jornal AS, o Real Madrid vai aproveitar essa temporada sem gastos para investir de novo em Mbappé para o verão de 2021. Além dele, a diretoria também monitora investimentos em Eduardo Camavinga, do Rennes, Fabián Ruiz, do Napoli, e Houssem Aouar, do Lyon.