Real Madrid ‘foi uma piada’ diante do Cádiz e ‘tem que agradecer ter perdido só de um’, diz jornal catalão

Neste sábado, o Real Madrid fez uma partida ruim e saiu derrotado pelo Cádiz por 1 a 0 – a primeira vitória da história do clube diante do Real em Madrid.

A atuação despertou muitas críticas e o Mundo Deportivo, jornal catalão, não perdoou. A manchete do jornal fala em “Real Madrid, uma piada diante do Cádiz”.

Na crônica, a publicação define o desempenho do Real Madrid como “vergonhoso no primeiro tempo” e diz que a equipe “perdeu de maneira merecida”, além de definir que o Cádiz poderia ter goleado caso não desperdiçasse as oportunidades que teve.

Vinicius Jr. reage a lance perdido diante do Cádiz Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

“Uma derrota mais do que merecida porque Los Blancos fizeram uma partida muito ruim, sobretudo na primeira metade. Os comandados de Zidane, inclusive, têm de agradecer que terem perdido de só 1 a 0 porque o Cádiz perdoou os erros do Madrid”, diz a crônica.

“Os de Zidane estiveram à mercê de um Cádiz espetacular que passou por cima de um Real apático, sem alma e sem atitude”, finaliza.