Real Madrid não considera possibilidade de contratar Pogba

Apesar de Pogba ter dito que sonhava em jogar pelo Real Madrid em entrevista coletiva na última quinta-feira, o jornal “As” afirma que o clube merengue não irá se movimentar para contratar o jogador do Manchester United. Sua chegada está descartada, pois a prioridade do gigante espanhol é conseguir a transferência de Eduardo Camavinga.

As informações apontam que a grande prioridade do clube de Madri é a contratação de Kylian Mbappé na próxima temporada, além da chegada do jovem francê de 17 anos. Além disso, os merengues pensam na aquisição de Haaland para 2022, quando Karim Benzema irá ter seu contrato encerrado.

Pogba tem contrato com os Red Devils até 2021, mas os ingleses têm a opção de ampliar o vínculo do atleta por mais uma temporada de forma unilateral. Além disso, o salário do meio-campista é considerado alto para os padrões de jogadores da posição do Real Madrid, o que o distancia da capital espanhola.