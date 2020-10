Real Madrid perde para Cádiz e acaba com invencibilidade de 15 jogos

Após sete meses e 15 partidas de invencibilidade, o Real Madrid voltou a perder no Campeonato Espanhol. E coube ao modesto Cádiz, recém-promovido da segunda divisão, derrotar os Merengues, neste sábado, em pleno Alfredo Di Stéfano. Com gol de Lozano, ainda no primeiro tempo, os visitantes venceram por 1 a 0, em partida válida pela 6ª rodada da competição.

COMO FICA?

Mesmo com o resultado negativo e um jogo a menos, o Real Madrid se mantém na liderança, com 10 pontos. Mas agora não mais isolado. O Granada e o próprio Cádiz também chegaram à mesma pontuação e estão na cola dos Merengues. O Barcelona ainda joga na rodada e se vencer, também se junta ao pelotão dos clubes com 10 pontos.

PRESSÃO DOS VISITANTES

Quem esperava uma partida tranquila para o Real Madrid, logo percebeu que não seria assim. Mesmo tendo menos posse de bola, foi o Cádiz quem criou as melhores chances do primeiro tempo. Com menos de 10 minutos, os visitantes poderiam ter aberto 2 a 0, mas pararam em Sergio Ramos e Courtois. Mas aos 15 do primeiro tempo, não teve jeito. Negredo ajeitou de cabeça para Lozano e o hondurenho finalizou de cobertura para abrir o placar.

MUDANÇAS SEM EFEITO

Zidane fez quatro alterações no intervalo para tentar melhorar a atuação do Real Madrid. Mesmo assim, o time continuou com dificuldades de criação e levou pouco perigo ao gol de Ledesma. Atrevido, o Cádiz soube se defender e sair para os contra-ataques, mas o 1 a 0 foi suficiente para derrotar os atuais campeões do torneio.

PRÓXIMOS JOGOS

Após a derrota, o Real tem pela frente uma semana decisiva. Na quarta-feira, às 13h55 (de Brasília), os Merengues estreiam na Liga dos Campeões diante do Shakhtar Donetsk. Em seguida, no sábado, às 11h, será a vez do “El Clasico” contra o Barcelona. Já o Cádiz volta a campo no próximo domingo para receber o Villarreal, às 12h.