Reality com Gloria Groove, Nasce Uma Rainha ganha data de estreia na Netflix · .

Reality show apresentado por Gloria Groove e Alexia Twister, Nasce Uma Rainha vai estrear em 11 de novembro na Netflix. A atração irá ao ar como o primeiro formato original brasileiro de um reality na plataforma de streaming. A série mostrará a jornada de autoconhecimento e empoderamento de aspirantes a drag queen ou drag king.

As apresentadoras serão uma espécie de fadas madrinhas das pessoas que sonham em fazer parte do universo drag. Alexia e Gloria vão ajudar os participantes a enfrentar os medos e inseguranças com dicas de maquiagem, figurino, postura, dublagem das músicas e coreografia.

No fim da transformação, especialistas na área ajudarão a dupla a conduzir os finalistas para a apresentação final. Em um momento emocionante do reality, os participantes receberão depoimentos de amigos e familiares, que nem sempre compreendem as escolhas de vida deles.

O Nasce Uma Rainha contará com seis episódios com duração média de 40 minutos cada. A atração marcará uma reviravolta na carreira de Gloria Groove. Isso porque a drag foi rejeitada em 2016 pelo canal pago E! como apresentadora de um programa do gênero.

A emissora abriu uma seletiva com drag queens de todo o Brasil para formar o trio que apresentaria o Drag Me As a Queen, lançado no ano seguinte. Gloria se inscreveu e participou de diversas etapas do processo. Na fase final, restaram quatro candidatas para um total de três vagas. Ela ficou em quarto lugar e fora do projeto.