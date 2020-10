Reality da RedeTV! dará emprego com salário de R$ 10 mil a estagiário · .

Antes que qualquer associação a O Aprendiz seja feita, o apresentador André Antunes avisa: não busca pessoas com perfis de executivos, ele quer empreendedores. No programa Renda Extra, que a partir de hoje (11) passa a ser exibido aos domingos na RedeTV!, ele terá um reality show em que buscará um estagiário para sua empresa, com salário de R$ 10 mil.

“Não tem nada a ver com O Aprendiz, porque esse programa lida com classes mais altas, altos executivos, formados em grandes faculdades. E eu não acredito que só nesses meios existam bons talentos. Eu mesmo não tenho faculdade, larguei três cursos no meio do caminho”, disse ao ..

Antunes é um novato no meio artístico, porém relevante na web. Ele ganhou projeção por se tornar milionário antes dos 30 anos de idade e passou a dar dicas de empreendedorismo, prometendo uma guinada financeira na vida de quem compra seus cursos.

Suas mentorias particulares custam em torno de R$ 50 mil. Mas no programa que apresenta desde agosto ele compartilha gratuitamente algumas dicas para empreendedores, que vão desde o trabalho no meio digital até investimentos na Bolsa de Valores.

Ele comprou um espaço na grade da RedeTV! para ampliar a projeção de seu trabalho como “guru financeiro”. O objetivo é ajudar o maior número de pessoas a conquistar independência financeira e também a sair do sufoco, mesmo em plena crise econômica.

“Quero gerar oportunidade para ajudar as pessoas que não têm. Eu criei esse reality para achar talentos que vão ter oportunidade de ter um salário de R$ 10 mil. O cara precisa ser agilizado, um jovem dinâmico, ser pró-ativo, querer fazer as coisas, ter atitude, tomar risco, não ter medo de errar, queiram aprender, evoluir e mudar sua realidade. Além dos R$ 10 mil vamos dar cursos, preparações. Busco gente com perfil empreendedor”, descreveu.

As inscrições para o reality ainda não foram abertas, mas André acredita que seu passado humilde servirá de inspiração para que muitos jovens queiram seguir seus ensinamentos em empreendedorismo e marketing digital, para se tornarem milionários rapidamente.

“Quero ter essa satisfação de transformar as vidas das pessoas, de ser reconhecido como um agente transformador. Fama, dinheiro, pra mim tudo isso é consequência. Quero ser reconhecido, sem demagogia nenhuma, como um provedor de transformação com toda essa minha bagagem, toda essa forma minha de gerar dinheiro rápido. Quero expandir isso. Meu foco é abundância”, afirmou.

A partir desta semana, o Renda Extra vai ao ar aos domingos, às 18h05, na RedeTV!.