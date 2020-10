Reapresentação do São Paulo tem Rojas participando de coletivo

Nesta quinta-feira, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após derrotar o Atlético-GO, no Morumbi, e voltar a respirar depois de sete jogos sem vencer. O principal destaque da atividade de hoje foi Joao Rojas, que participou de parte do treino coletivo.

O atacante não esteve presente durante todo o treinamento, mas o fato de ter trabalhado ao lado de seus companheiros representa um avanço em sua recuperação. O equatoriano está fora de combate há mais de dois anos, já que sofreu duas graves lesões no joelho.

Além disso, participaram do coletivo os jogadores que foram reservas na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, enquanto os titulares permaneceram nas dependências internas, realizando um trabalho regenerativo. O treino também contou com a presença de atletas do sub-20, que completaram os times.

Para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado, Fernando Diniz não poderá contar com Gabriel Sara, que cumprirá suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Luciano retorna ao time depois de desfalcar o Tricolor no meio de semana pelo mesmo motivo.

Depois de 13 rodadas disputadas pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a terceira colocação, com 23 pontos somados.