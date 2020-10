Rebook revela tênis do ‘Caça-Fantasmas’ para o Dia das Bruxas

O Dia Das Bruxas está chegando e a marca de tênis Rebook resolveu celebrar a data lançando produtos baseados nos filmes de Caça-Fantasmas. A empresa apresentou dois modelos inspirados nos Ghostbusters, com destaque para a versão inspirada no veículo Ecto-1.

Chamado de Ghost Smashers, o calçado que imita a viatura dos Caça-Fantasmas traz design em branco, presilha com velcro e um tanque de próton na traseira. O acessório é destacável e também conta com mangueiras coloridas para incrementar o visual.

Fonte: CNET

O tênis com um design “vintage” será vendido lá fora por US$ 150. O produto estará disponível para compra em 31 de outubro, o Dia das Bruxas.

Além do tênis exótico inspirado no carro dos Caça-Fantasmas, a Rebook também revelou um modelo mais tradicional inspirado na franquia. Chamado de Ghostbusters Classic Leather Shoes, o calçado traz um visual menos chamativo, mas que traz referências aos Ghostbusters.

Fonte: CNET

Além de trazer a icônica placa de “proibido fantasmas” na língua, o tênis da Rebook conta com um visual que é inspirado no uniforme dos Caça-Fantasmas. O produto também possui um preço mais acessível: US$ 100.

Filme adiado

O anúncio dos tênis chega pouco tempo após de uma notícia que pode desagradar os fãs da franquia. O próximo filme dos Caça-Fantasmas, chamado de Ghostbusters: Afterlife, foi adiado mais uma vez.

O longa-metragem da Sony estava previsto para ser lançado em julho deste ano, porém, o estúdio acabou adiando a estreia para março do ano que vem, devido à pandemia do coronavírus. Agora, a empresa moveu a chegada do filme para 10 de junho de 2021.

Enquanto a espera pela estreia ficou maior, a nova janela de lançamento é especial para a franquia. O filme original dos Caça-Fantasmas também chegou aos cinemas dos Estados Unidos neste mesmo fim de semana de junho, quando estreou em 1984.