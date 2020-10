Record proíbe nudez proposital em A Fazenda 12; peões pelados são punidos · .

Entre as inúmeras cláusulas contratuais e no manual de regras de A Fazenda 12, é proibido ficar pelado de propósito no confinamento. E quem tirar a roupa e mostrar as partes íntimas intencionalmente pode sofrer punições por parte da direção da Record.

Quem fez a revelação da regra foi Victória Villarim, em uma conversa com Lidi Lisboa e Luiza Ambiel no início da noite desta sexta-feira (16). As três estavam no quarto falando sobre as regras da casa e classificando algumas delas como absurdas e sem propósito.

O papo começou quando Lidi se aproximou da modelo e da atriz, visivelmente irritada por ter que vestir uma roupa para poder usar a área reservada do banheiro.

“Acho um absurdo não poder entrar de roupão no reservado. Tive que vir aqui no quarto e botar uma roupa para usar o banheiro. Não faz sentido”, resmungou a protagonista da novela Jezabel. “Não pode entrar nem de toalha. Não entendo isso”, completou Victória.

Elas seguiram reclamando das regras do confinamento, e rapidamente a direção cortou o som da transmissão 24 horas do PlayPlus e aplicou uma bronca no trio. Na volta, a ex-namorada de Eduardo Costa fez a revelação.

“Dá vontade de entrar lá pelada, sem nada. Mas se fizer isso, eles dão punição. É um saco”, disse ela para as amigas, que logo mudaram de assunto.

A regra da nudez é mais uma das proibições reveladas pelos peões dentro do confinamento. Nesta temporada, eles já disseram que a emissora pune quem falar sobre política dentro da casa.

Procurada, a Record não se manifestou sobre as regras reveladas pelos peões até a publicação deste texto.

