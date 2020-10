Recuperado antes do prazo, Romário treina com o grupo e fica à disposição de Chamusca

Peça importante na boa fase do Cuiabá no Brasileirão da Série B, o lateral-esquerdo Romário está liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com os companheiros, feito que deu muita confiança ao atleta.

‘Estou muito feliz em voltar aos treinos, passei esse período me dedicando ao máximo parar retornar o mais rápido possível. Todo jogador quer estar jogando e ficar de fora após uma sequência positiva foi muito ruim. Fico feliz pelos meus companheiros que conquistaram as vitórias e quero seguir ajudando o grupo. Estou à disposição’, destacou.

A recuperação do lateral também se deve ao trabalho da equipe do departamento médico da equipe mato-grossense, liderado pelo médico Isac Lacerda e o fisioterapeuta Jayme Bidarra, além do trabalho da preparação física, com Roger Gouveia e Belo, que ajudaram e ficaram acompanhando a evolução de Romário durante todo o período de tratamento:

‘Gostaria de agradecer ao departamento médico e a preparação física. Agradecer principalmente a esses quatro profissionais citados, por ter feito esse excelente trabalho comigo, trabalhando incansavelmente em três períodos por dia’, concluiu o lateral.