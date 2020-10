Recuperado de Covid-19, Jordi Guerrero retorna ao CT do Flamengo

Recuperado da Covid-19, o auxiliar técnico Jordi Guerrero, do Flamengo, retornou às atividades no Ninho do Urubu nesta segunda. Após cumprir quarentena no Rio de Janeiro, o espanhol reforça a comissão técnica de Domènec Torrent na preparação do jogo contra o Goiás, nesta terça-feira.

O clube divulgou imagens do retorno de Guerrero, que chegou a comandar o Flamengo em duas partidas em setembro, contra o Independiente Del Valle e Palmeiras, no período em que o técnico Dome Torrent estava em isolamento por conta da Covid-19. Depois, com o teste positivo de Guerrero, quem comandou o Rubro-Negro contra o Athletico foi outro auxiliar – Jordi Gris.