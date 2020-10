Recuperado de lesão, Jimmy Garappolo retorna ao San Francisco 49ers contra o Miami Dolphins

Boa notícia para o torcedor do San Francisco 49ers. A franquia terá de volta o quarterback titular Jimmy Garappolo, recuperado de lesão no tornozelo, na partida contra o Miami Dolphins, no domingo (11), às 17h05. O jogador treinou normalmente nesta sexta-feira (9).

O nome de Garappolo não apareceu no anúncio dos jogadores que tinham alguma lesão no treino desta sexta. As regras da NFL exigem que todas as contusões sejam listadas e publicadas para conhecimento de torcedores e imprensa.

A era Nick Mullens, com uma vitória fácil contra o New York Giants e uma derrota diante do Philadelphia Eagles, parece ter terminado em San Francisco. Pelo menos enquanto Jimmy Garappolo se manter saudável.