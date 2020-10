Recuperado de lesão, Maicon deve retomar lugar no time titular contra o Santos

Após vencer o Coritiba e se afastar da temida zona de rebaixamento, o Grêmio terá um desafio daqueles neste fim de semana, quando encara o Santos, na Vila Belmiro.

Para o duelo na Baixada Santista, o técnico Renato Portaluppi vai contar com o volante Maicon. Recuperado de lesão, o jogador está à disposição e deve iniciar o jogo entre os titulares.

Com o retorno de Maicon, quem fica por baixo é Robinho. O meio-campista deve perder o seu lugar no time titular e ser apenas uma opção para o decorrer do jogo.

Confira o provável Grêmio: Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa (Bruno Cortez); Lucas Silva, Maicon, Darlan, Luiz Fernando (Everton); Pepê e Diego Souza.

Com 17 pontos, o Grêmio está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos disputados na competição, o Tricolor venceu apenas três.