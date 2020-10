Recuperado, Neto comemora retorno à TV e promete detonar jogadores do Corinthians

Curado da Covid-19, o apresentador Neto deve voltar ao programa “Os Donos da Bola”, da Band, nesta quarta-feira. Para celebrar o momento o ex-jogador usou as redes sociais para agradecer os fãs pelo apoio durante o período em que esteve afastado.

Neto foi diagnosticado com o novo coronavírus no final de setembro. Em quarentena, ele reclamou de dores no corpo e chegou a ser hospitalizado, além de fazer um apelo para que os seguidores se cuidassem e tivessem maior atenção com as normas de higiene recomendadas como medidas preventivas.

O ídolo do Corinthians prometeu voltar com gás total e não deve poupar críticas aos jogadores do clube paulista, que anunciou Vagner Mancini como novo treinador, depois de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

– Me preparando para o Os Donos da Bola. Essa ‘jogadorzada’ que não tem vergonha, que não vai para cima, que não faz gol, que não dá porrada, que passa vergonha. Até quando vocês vão fazer o Corinthians passar vergonha? Vocês vão cair para a segunda divisão de novo? Vocês estão de brincadeira? Goleiro que não quer, lateral, zagueiro, um monte de gente aí. Vocês vão ver amanhã a pancada que eu vou dar em vocês – prometeu Neto, em vídeo divulgado nas redes.