Recuperados da covid-19, Geromel, Kannemann e Jean Pyerre retornam às atividades no Grêmio

A sessão de treinamento do Grêmio na tarde desta sexta-feira contou com o retorno de três jogadores titulares. Recuperados da covid-19, os zagueiros Geromel e Kannemann e o meia Jean Pyerre voltaram a trabalhar no CT Presidente Luiz Carvalho para retomar o condicionamento físico.

Antes de serem diagnosticados com o vírus, Jean e Geromel se recuperavam de lesões musculares. O meia não joga desde o dia 3 de setembro, quando participou da derrota do Grêmio para o Sport. Já o defensor entrou em campo pela última vez na derrota para a Universidad Católica, no dia 16 de setembro. Kannemann, por outro lado, atuou no Gre-Nal do dia 23, válido pela Libertadores, e foi afastado após testar positivo para a doença.

Apesar dos retornos, nenhum dos três jogadores deve participar do duelo contra no Santos, no domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão. Quem será desfalque certo para a partida é o meia Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral esquerdo Bruno Cortez, no entanto, estará à disposição após cumprir suspensão contra o Coritiba.

O treinamento desta sexta-feira foi justamente com foco no embate contra o Peixe. Depois do trabalho de aquecimento, o elenco tricolor realizou treino técnico de finalizações, comandado por Renato Portaluppi. A atividade foi executada por toda a equipe, na busca por aprimorar o aproveitamento nos chutes à gol.

Na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, o Grêmio busca a 2ª vitória consecutiva na competição diante do Santos. No sábado, a equipe gaúcha ainda realizará mais um treino antes do confronto na Vila Belmiro.