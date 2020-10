Red Bull Bragantino x Corinthians: escalações, desfalques e onde assistir

Neste sábado, às 21h, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão-2020, em Bragança Paulista. O confronto colocará frente a frente equipes que estão em busca de fugir da zona da degola. Para conquistar um resultado positivo e atingir esse objetivo, ambos os times devem apresentar mudanças em seus titulares em relação à rodada anterior.

Jogando fora de casa, o Timão quer voltar a vencer após perder para o Sport, na Ilha do Retiro, e empatar em 0 a 0, com o Atlético-GO, na Neo Química Arena. Para isso, Dyego Coelho terá o importante retorno de Fagner, que cumpriu suspensão, para a lateral direita. O treinador ainda deve promover mudanças no setor de meio-campo defensivo, que não foi bem no último jogo.

Enquanto isso, atuando como mandante, o Red Bull Bragantino vem de um empate fora de casa, em 1 a 1, com o Vasco, mas com a sensação de que poderia ter saído de São Januário com a vitória. Dessa forma, há a possibilidade de o time ser mantido pelo técnico Maurício Barbieri, que terá a volta do volante Ricardo Ryller, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 3/10/2020, às 21h

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!

RED BULL BRAGANTINO

Júlio César; Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ricardo Ryller (Uillian Correia), Bruno Tubarão e Lucas Evangelista; Claudinho, Artur e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Daniel Avelar e Lucas Piton; Roni (Gabriel ou Ramiro) e Cantillo; Léo Natel, Luan (Cazares) e Otero; Jô. Técnico: Dyego Coelho.