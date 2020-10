Red Dead Online: update traz novidades do evento de Halloween

O Halloween está chegando com tudo em Red Dead Online. A Rockstar Games decidiu inaugurar a temporada do Dia das Bruxas com muitas novidades para o título, adicionando através de uma atualização, o novo modo de jogo Na Calada da Noite, duas Panteras Selvagens Lendárias para caça, passe exclusivo, itens e muitos descontos para os jogadores nos próximos dias. Confira o trailer a seguir:

O novo patch de Red Dead Online inclui o modo de jogo Na Calada da Noite, que colocará os caçadores para disputar partidas em quatro equipes para eliminar mortos-vivos e obter a maior pontuação. Nos primeiros 7 dias de jogatina, os participantes terão acesso ao triplo de experiência, assim como a um pacote bônus contendo 3 Tomahawks, 10 Garrafas Incendiárias Voláteis e 25 Balotes de Chumbo Incendiário.

As lendárias pantera-da-noite e pantera-fantasma também aguardam os jogadores em novas missões dos naturalistas, levando-os a explorar os pântanos de Bolger e Bluewater para conquistar premiações após a realização das caças.

A pair of apex predators are making their home in local swamps.

The Nightwalker Panther blends in with the mist and shadows south of Bolger Glade; while the albino Ghost Panther has been seen hunting deer in Bluewater Marsh and the surrounding areas. https://t.co/f9CFvLy2uE pic.twitter.com/gJFrRF2TSf

— Rockstar Games (@RockstarGames) October 20, 2020