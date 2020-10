Redação: 4 cursos online para ajudar concurseiros

Quem vai prestar concurso público precisa estar em dia com a habilidade da escrita e argumentação. Muitos certames pedem a elaboração de uma redação.

De modo geral o gênero pedido consiste na dissertação argumentativa. Ou seja, demanda do candidato poder de assimilação do tema e defesa de ideias através de seu texto.

Sendo assim, assim que ocorre a divulgação do edital do concurso, o estudante deve se inteirar acerca da prova de redação.

A partir disso, além de estudar as matérias do conteúdo programático convencional, deve-se também incluir o treino de redação e estratégias de retórica.

Lembrando que a dissertação possui normalmente um grande peso na classificação final. Por isso não dá para deixar esse estudo de lado.

Para lhe ajudar nessa empreitada, selecionamos quatro cursos online sobre redação específica para concursos. Que tal então conhecer mais sobre eles e experimentá-los?

Minicurso técnicas de redação

Um dos cursos mais práticos para quem busca conhecer técnicas de redação efetivas. Concurseiros que têm a vida corrida podem apostar nesse minicurso para aprender novas dinâmicas de criação de texto, sem afetar no resto do cronograma. Vale super a pena para quem está começando em sua preparação.

Acesse aqui para conhecer esse curso.

Redação avançado

Para aqueles que desejam se aprimorar de forma mais aprofundada em redação pode se beneficiar com um dos cursos online para nível avançado.

Além de trazer uma boa base do que se trata a dissertação de fato e seus pilares, ensina macetes e técnicas que deixam qualquer texto mais ‘amarrado’ e sem erros. Isso por que a sua programação conta com dicas de gramática, pontuação, estrutura de frase e tipologia textual. Ou seja, bem completo.

Acesse aqui para conhecer esse curso.

Redação oficial

A redação oficial precisa entrar no cronograma de estudos do concurseiro sem sombra de dúvidas. Todo servidor precisa conhecer a forma de escrita exigida pela Constituição para qualquer conteúdo expedido pelo Poder Público.

A saber, esse modelo de redação tem parâmetros rebuscados e formais, diferente da linguagem coloquial do dia a dia. Pede-se concisão e utilização do padrão da normal culta para redigir notas e demais materiais oficiais no dia a dia do exercício de diversas funções.

Sendo assim, investir em cursos que ensinem esse formato pode ser uma excelente maneira de treinar e se dar bem nas questões que abordam o assunto.

Esse curso em específico traz as características da redação oficia, pronomes de tratamento, comunicações oficiais no serviço público, abreviaturas e siglas, assim como dicas importantes.

Acesse aqui para conhecer esse curso.

Esperamos que tenha gostado das dicas. Não deixe de treinar redação em seus estudos para concursos, assim como as demais matérias. Boa sorte!