Rede Família exibirá as novelas Vidas Cruzadas e Marcas da Paixão · .

A Rede Família, afiliada da Record no interior de São Paulo, escolheu as próximas novelas que entrarão em sua grade: Vidas Cruzadas e Marcas da Paixão, ambas lançadas no ano 2000 pela rede de Edir Macedo.

Vidas Cruzadas, protagonizada por Patrícia de Sabrit e Dalton Vigh, entrará no ar em novembro, no lugar de Pecado Mortal (2013), que atualmente é exibida entre 19h30 e 20h20.

Escrita por Marcos Lazarini, a trama começava a partir de uma troca proposital de bebês na maternidade, feita por Teodoro (Sérgio Britto), avô de Letícia (Patrícia de Sabrit). A mãe biológica da garota, Beatriz (Ângela Leal), só soube da maldade de seu pai anos depois e a revelação gera grandes reviravoltas nos destinos dos personagens.

E a novela Marcas da Paixão entrará no ar somente em janeiro, substituindo Cidadão Brasileiro (2006), exibida atualmente às 14h10.

A trama de Solange Castro Neves contava a história do rico fazendeiro Jorge Maia (Walmor Chagas). Após sua morte deixava sua fortuna para suas filhas bastardas, vividas por Carla Cabral e Vanessa Loés.

Assista ao trailer de Vidas Cruzadas: