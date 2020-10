Rede Globo deve mudar horário de ‘Globo Esporte’ em algumas capitais

A Globo vai modificar a grade da emissora em Salvador, na Bahia, e Goiânia, em Goiás, à partir da próxima segunda-feira, para tentar recuperar a audiência no horário de 11h45 da manhã, que normalmente fica com programas da ‘RecordTV’. A informação foi publicada pelo ‘Uol Esporte’.

As afiliadas da ‘Globo’, ‘TV Bahia’ e ‘TV Anhanguera’, começaram a divulgar a novidade neste sábado. O novo ‘Globo Esporte’ passará a ser exibido entre o ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e o jornal local de cada cidade.

Nos dois estados, o Globo Esporte frequentemente perde em audiência para o ‘Balanço Geral’, da ‘RecorTV’. A estratégia é fazer com que o novo horário faça o histórico programa da ‘Globo’ voltar a liderar em audiência, colocando o jornal local para disputar de frente com o programa da ‘RecorTV’.

Ainda segundo a publicação, caso a expectativa se confirme, a ‘Globo’ pode trocar o horário do GE para todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro e São Paulo, onde o programa esportivo lidera com folga. O horário já foi utilizado pela emissora antes, nos anos 1990.