RedeTV! suspende Tricotando após dois anos; saiba o destino de Ligia Mendes · .

Exatamente no dia em que o Tricotando completou dois anos de existência, a RedeTV! decidiu suspendê-lo de sua grade. O programa de fofocas foi rebaixado a quadro após a chegada de Claudete Troiano, mas nesta quinta-feira (8) a emissora optou por tirá-lo do ar. Ligia Mendes já foi comunicada de que não precisa comparecer no estúdio a partir de segunda-feira (12).

As recentes contratações de Luís Ernesto Lacombe e Claudete colocaram a atração de Lígia na corda bamba. Os dois apresentadores estrearam na emissora com uma semana de diferença e foram encaixados na grade matinal, que já estava superlotada.

Por falta de espaço, o Tricotando virou um quadro minúsculo dentro do Vou Te Contar, que estreou segunda-feira (5). Como o programa tem um volume alto de ações de merchandising, o tempo de arte é curto, e Ligia Mendes ficou avulsa. Nesta quinta-feira (8) ela sequer apareceu no matinal.

Cancelar o programa de fofocas nunca foi uma opção para a RedeTV!. Ele não é um fenômeno de audiência, mas sempre atraiu muitos anunciantes e tem um baixo custo de produção.

Por conta do fator custo x benefício, a RedeTV! confirmou ao . que o programa não foi cancelado. O Tricotando sai do ar em caráter temporário a partir de segunda e retornará assim que a direção encontrar um novo horário em sua grade para colocá-lo novamente como um programa, e não no formato de quadro.

Ligia Mendes segue contratada pela RedeTV!, assim como todos os funcionários da produção. Enquanto o programa estiver fora do ar, eles darão suporte a outras equipes.