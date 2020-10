Reforço à vista: Botafogo encaminha contratação do atacante Bismark

Depois de Kelvin e Éber Bessa, o Botafogo pode chegar a um acordo com mais um reforço. A bola da vez é Bismark, atacante de 27 anos que atua no Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. As negociações estão acontecendo e o desfecho pode ser feliz ao Alvinegro. A notícia foi dada primeiramente pelo “Canal do TF” e confirmada pelo LANCE!.

O molde da transferência seria um empréstimo válido por um ano. Bismark, inclusive, jogou a última temporada cedido ao Al-Kuwait. O Botafogo tenta convencer o Al Qadisiyah, clube ao qual o brasileiro possui contrato até o ano que vem, a empresta-lo novamente.

As conversas acontecem e a tendência é que Bismark desembarque no Rio de Janeiro para a realização de exames ainda nesta semana. Com a aprovação, tem tudo para ser a 23ª contratação do clube de General Severiano em 2020.

Bismark joga tanto pelos lados do campo quando pelo meio, sendo uma opção de polivalência no setor ofensivo. No Brasil, ele atuou por ABC, Remo, Icasa, Luverdense e São Paulo.