Reforço na equipe feminina: Vasco anuncia Marzia Coutinho, de 16 anos

De olho no retorno das competições, o Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira, mais um reforço para a equipe feminina. Trata-se da meia-atacante Marzia Coutinho, de apenas 16 anos. A jovem, ex-Atlético-MG, chega para integrar as categorias sub-18 e adulta do Cruz-Maltino. Após assinar o contrato, ela revelou as expectativas para esse novo desafio.

– Estou muito feliz por chegar no Vasco. Fui muito bem recebida pelas minhas companheiras e espero fazer grandes jogos e conquistar muitas coisas aqui. Sou meia e ponta, jogo pelos dois lados e sou boa nas assistências.

Marzia é o terceiro reforço anunciado pelo Vasco em meio à pandemia. Antes dela, foram contratadas as atacantes Anny, ex-Paysandu, e Isabella Rangel, ex-Santos. Por outro lado, a equipe sofreu a perda da meia Kaylane Melo, contratada pelo rival Flamengo.

O Cruz-Maltino reestreia no Brasileirão Feminino A-2 no próximo dia 24, às 15h, diante do Atlético-MG. A partida será disputada no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e é válida pela 2ª rodada da competição. Ainda em março, o clube estreou com um empate por 1 a 1 contra o Goiás.