‘Reforços’ no Flamengo: dez jogadores e Dome retornam à disposição após surto de Covid-19

O Flamengo deve contar com Domènec Torrent e dez jogadores de volta após o surto de Covid-19 que assolou a delegação presente no Equador, há cerca de duas semanas. Nesta sexta-feira, seguindo o protocolo da CBF, o elenco rubro-negro passou por uma bateria de exames. Com a confirmação dos casos negativos, Torrent tende a ter a disposição os seguintes atletas: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Willian Arão, Renê, Gabriel Batista, Pepê e Gomes.

Os dez jogadores citados acima tiveram a infecção do novo coronavírus constatada após embarque no Brasil, há dez dias. Eles treinarão neste sábado de manhã, no Ninho do Urubu, visando o jogo deste domingo, contra o Athletico-PR, no Maracanã. A informação inicial é do site “GE”.

De acordo com o protocolo médico da CBF, os atletas após quarentena de dez dias passam a estar aptos para entrar em campo, caso estejam assintomáticos – o que é o caso quanto aos jogadores rubro-negros.

O mesmo ocorreu em relação ao da Conmebol, quando sete jogadores do Fla, infectados dias antes, retornaram para o jogo diante do Independiente Del Valle, na última quarta. Foram eles: Bruno Henrique, Diego, Isla, Michael, Filipe Luís, Vitinho e Matheuzinho. Os seis primeiros iniciaram no banco, enquanto o último foi titular desde o apito inicial. Bruno, Diego, Isla e Michael entraram depois, sendo que o camisa 27 ainda marcou duas vezes ante os equatorianos.

Assim, Dome, outro que retorna às atividades após ter contraído a Covid-19 e estará à beira do campo depois de Jordi Guerrero (auxiliar) ter estado em sua função por dois jogos, só não terá à disposição Pedro Rocha, João Lucas e Gabigol, todos lesionados. Diego Alves, que se recupera de dores no ombro, ainda é dúvida.

Em tempo: o jogo diante do Athletico ocorre às 16h deste domingo, no Maracanã e pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira a tabela aqui.