Região da Austrália passa uma hora usando apenas energia solar

Uma região inteira da Austrália conseguiu operar durante uma hora apenas com 100% da eletricidade gerada a partir de energia solar. O feito aconteceu em 11 de outubro deste ano no estado de South Australia (Austrália Meridional), mas só agora foi possível analisar os resultados do experimento.

Ao todo, durante o período, 77% da energia usada veio de painéis solares instalados em telhados de consumidores — a região possui um plano recente de incentivo de adoção de painéis. Os outros 23% vieram de fazendas de geração de energia em larga escala, localizadas em regiões próximas.

O teste é uma forma de provar a efetividade do uso da energia solar na região não apenas como uma alternativa sustentável para interessados, mas como um substituto eficiente de outras formas de geração de eletricidade. No mesmo dia, tudo o que foi gerado de eletricidade por outros meios foi armazenado em baterias ou exportados para outras regiões, ajudando na economia de todo o país.

E agora?

Segundo a ABC, especialistas acreditam que os testes podem acontecer com mais frequência e com maior duração no futuro.

Mais de 36 mil telhados serão instalados nos próximos 14 meses na região, em um processo de popularização e barateamento da tecnologia. Por enquanto, um terço das residências locais já são capazes de gerar a própria eletricidade usando energia solar fotovoltaica.