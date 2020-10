‘Rei dos Clássicos’, Bruno Henrique iguala marca de Romário

Com menos de dois anos no Flamengo, Bruno Henrique segue marcando o seu nome na história do clube. Chamado de ‘Rei dos Clássicos’ pelo seu ótimo desempenho contra os rivais cariocas, o atacante já soma 13 gols em apenas 19 confrontos contra Vasco, Fluminense e Botafogo. O último deles, anotado nesse sábado, contra o Cruz-Maltino, o colocou “em outro patamar’.

Autor do gol da vitória rubro-negra por 2 a 1, em São Januário, Bruno se tornou o maior artilheiro do Clássico dos Milhões neste século, igualando Romário, com seis gols. O Baixinho, no entanto, esteve em campo seis vezes, contra apenas cinco do atual goleador, o que torna a marca ainda mais impressionante.

ARTILHEIROS DO CLÁSSICO FLAMENGO X VASCO NO SÉCULO XXI



1º – Bruno Henrique – 6 gols

Romário – 6 gols

3º – Vagner Love – 5 gols

4º – Diego Souza – 4 gols

Jean – 4 gols

Petkovic – 4 gols