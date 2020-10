Rei dos Ratos, de TLOU2, foi inspirado em God of War e Bloodborne

Durante uma entrevista com a equipe do GamesRadar, os produtores Kurt Margenau e Anthony Newman, da Naughty Dog, comentaram novas informações sobre o processo criativo por trás de The Last of Us Part 2, agora trazendo detalhes sobre o assustador Rei dos Ratos, novo infectado apresentado no game que certamente deu pesadelos a muitos jogadores.

Segundo Newman e Margenau, a mecânica de combate foi feita nos moldes da luta entre Kratos e os irmãos Magni e Modi, de God of War, “onde você tinha esses dois inimigos complementares – um com um arma rápida e outra com uma grande arma lenta”, comparando o Rei dos Ratos com os infectados Stalkers, especialmente após o fim do confronto com a enorme criatura.

Os produtores também comentaram que a ideia por trás do Stalker que surge após a perseguição do Rei dos Ratos foi um resgate de Bloodborne, em especial a caçadora do símbolo do corvo, Eileen, que possuía a mesma estatura do caçador protagonista, mas representava uma ameaça tão grande — ou maior — do que os colossais chefões do game da From Software.