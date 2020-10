Reinaldo é o 5º lateral-esquerdo com mais gols na história do Brasileiro

Aos 31 anos de idade, sete vestindo a camisa do São Paulo, Reinaldo se tornou um dos laterais-esquerdo com mais gols na história do Campeonato Brasileiro. Autor do primeiro tento da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, de pênalti, o camisa 6 chegou a 19 bolas na rede em 234 partidas na competição nacional.

Com os três gols marcados nessa edição, Reinaldo subiu para a 5ª posição no ranking de artilheiros da sua posição no Brasileirão em todos os tempos. No clássico deste sábado, ele deixou para trás Júlio César, que atuou pelos quatro grandes do Rio de Janeiro, além de Grêmio, Cruzeiro e Goiás, e marcou 18 vezes em 237 atuações.

Quem encabeça a lista é um outro jogador com passagem pelo Morumbi: Juan. Criado na base do São Paulo e vendido ainda jovem para o Arsenal, da Inglaterra, o lateral defendeu o Tricolor em 2011 e 2013, após passagens por Flamengo e Fluminense. Foram 30 gols em Brasileiro antes de sua aposentadoria, no ano passado. Outro ex-tricolor no top 5 é Fábio Santos, também revelado no clube, e que atualmente defende o Atlético Mineiro.

LATERAIS-ESQUERDO COM MAIS GOLS NO BRASILEIRO

1º – Juan – 2004/2017 – 30 gols

2º – Gilberto – 1996/2011 – 26 gols

3º – Fábio Santos – 2003/2020 – 23 gols

4º – Marinho Chagas – 1972/1982 – 20 gols

5º – Reinaldo – 2012/2020 – 19 gols

6º – Júlio César – 2004/2015 – 18 gols

7º – Danilo Barcelos – 2016/2020 – 16 gols

Rubens Cardoso – 1997/2008 – 16 gols

Kléber – 1998/2014 – 16 gols

10º – Wladimir – 1973/1989 – 15 gols

​Cláudio Mineiro – 1971/1986 – 15 gols

​Lino – 2001/2006 – 15 gols

​Léo – 1997/2013 – 15 gols