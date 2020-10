Reinaldo lidera estatísticas entre laterais do Campeonato Brasileiro

Titular absoluto do São Paulo, o lateral-esquerdo Reinaldo é um dos destaques ofensivos da equipe de Fernando Diniz. Cobrador oficial de pênaltis do Tricolor, o camisa 6 aparece entre os líderes de estatísticas relevantes do Campeonato Brasileiro.

Segundo levantamento do site SofaScore, Reinaldo é o lateral com mais gols em toda a competição. O jogador marcou três vezes no Brasileirão, todas de pênalti, e está em 3º lugar na lista de artilheiros do São Paulo no torneio, atrás dos atacantes Luciano e Brenner, que possuem 5 e 4 gols, respectivamente.

Reinaldo também lidera no quesito de passes decisivos entre laterais, com 23 passes. O camisa 6 tricolor ainda é o vice-líder em cruzamentos certos (20, em participações diretas (4) e em finalizações certas (7), além de ocupar a quinta posição na lista de grandes chances criadas (3).

Apesar dos bons números ofensivos, Reinaldo ainda é alvo de parte da torcida do São Paulo por seu desempenho defensivo. Durante a sequência negativa do Tricolor de dez jogos sofrendo gols, o lateral-esquerdo sofreu críticas por conta da demora na recomposição e erros de marcação. No último sábado, o jogador abriu o placar na vitória contra o Palmeiras, no Allianz Parque.