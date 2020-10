Reinaldo pede apoio da torcida: ‘Que eles não desistam de nos apoiar’

O lateral-esquerdo Reinaldo lamentou o empate do São Paulo por 1 a 1 contra o Coritiba, no Couto Pereira. O camisa seis destacou a entrega da equipe e pediu para a torcida não desistir de apoiar o elenco são-paulino.

– Que os torcedores não desistam de acreditar na gente, que estamos lutando, buscando o resultado. Não estamos conseguindo, hoje teve dois gols anulados pelo VAR, a gente está criando – afirmou, em entrevista após o jogo para o ‘Premiere’.

Reinaldo também projetou a próxima partida, contra o Atlético-GO, no Morumbi, na próxima quarta-feira (7), às 20h30.

– Agora é descansar e pensar na próxima partida. Conseguimos arrancar um gol de empate, poderíamos ter saído com a vitória. Agora é descansar e partir pra próxima pra reverter – finalizou.

Com esse resultado, o São Paulo saiu do G-4 do Brasileirão, com vinte pontos conquistados.