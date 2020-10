Relacionamento com o cliente

O relacionamento com o cliente mudou diante da tecnologia da postura imediatista do cliente.

Sendo assim, as relações entre empresas e consumidores estão cada vez mais próximas, ao passo que a burocracia deu espaço a uma comunicação mais clara.

Portanto, adotar um relacionamento assertivo com o seu cliente é um diferencial competitivo. Por isso, muitas empresas adotam estratégias para essa gestão.

Diante de tantas mudanças entre o perfil do cliente e as maneiras de vender, a gestão do relacionamento com o cliente tornou-se um ponto de atenção para as empresas.

Acompanhe o seu relacionamento com o cliente

O relacionamento com o cliente é construído e começa antes das vendas. Sendo assim, tudo o que envolve a sua empresa faz parte do relacionamento com o seu cliente.

Assim sendo, estude a jornada de compra do seu cliente. Ao passo que acompanhe todo o processo dessa jornada.

Atendimento integral

Falamos sobre o Omnichannel e como a integração entre os canais facilita esse relacionamento com o cliente. Todavia, caso não possua essa integração, pode disponibilizar vários canais de atendimento.

Assim sendo, o atendimento integral ao seu cliente diz respeito a atendê-lo dentro da sua jornada. Por isso, vamos citar algumas considerações importantes:

Tire dúvidas dos clientes em potencial

Muitos clientes desistem de fechar uma compra quando não são respondidos com assertividade e rapidez.

Negociação Flexível

Se o cliente pedir algum desconto, não precisa perder a venda por isso, mas não exatamente você precisa ceder à porcentagem de desconto solicitada. Contudo, o cliente ficará muito feliz se der a ele um brinde, ou um cupom para a próxima compra.

Valor da sua marca

Essa negociação flexível permite que dê algum desconto, mas não pode fazer isso de forma contínua. Lembre-se de que pode gerar valor à marca através das estratégias de marketing digital.

Assim sendo, o cliente não vai pedir tanto desconto quando uma marca tem valor, pois ele também se sente valorizado pela sua escolha de consumo.