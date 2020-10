relembre promessas há 5 anos

Em 9 de outubro de 2015, chegava a Anfield Road para assumir o Liverpool um novo técnico. Não só um técnico, mas também uma grande aposta. Não só uma grande aposta, e sim um homem escolhido a dedo para recuperar os dias gloriosos de um gigante adormecido na Inglaterra. Hoje, exatos cinco anos depois de ser apresentado em uma sala abarrotada de jornalistas e curiosos, Jürgen Klopp pode olhar para trás com o seu sorriso gigante e pensar: é, deu certo!

Klopp assumiu o Liverpool rodeado de expectativas positivas – sobre si, não pelo que o time fazia. Após sucesso no Mainz 05 e no Borussia Dortmund, o modesto ex-jogador virou uma celebridade na terra dos Beatles, a ponto de ter o voo para a Inglaterra monitorado pela torcida e levar uma multidão à porta do hotel e do estádio. Anunciado na noite anterior, o técnico falou as primeiras palavras à imprensa naquele 9 de outubro, curiosamente também uma sexta-feira, e deu o recado de cara.

“We have to change from doubter to believer“, disse o carismático comandante, algo que, em tradução bem livre, seria “Precisamos parar de duvidar e começar a acreditar”. A torcida comprou a ideia, abraçou o time em um momento difícil e hoje, cinco anos depois de botar fé no projeto, certamente se orgulha de tudo que viveu.

Essa frase não foi a única de impacto de Klopp em sua primeira entrevista na Inglaterra. Abaixo, o ESPN.com.br recupera algumas das palavras do treinador, recorda promessas que ele mesmo fez, desafios propostos por ele próprio e deixa para você, fã de esporte, decidir ao fim do texto: ele cumpriu ou não as tarefas?

Time elétrico

“Eu acredito numa filosofia de jogo que é muito emocional, muito rápida e muito forte. Meus times devem jogar a todo vapor e ao limite a cada jogo. É importante ter uma filosofia de jogo que reflete a sua mentalidade, reflete o que é o clube e dá uma direção clara do que devemos seguir. Liverpool tem torcedores extraordinários e Anfield é uma casa mundialmente reconhecida, com uma atmosfera incrível. Quero construir um ótimo relacionamento com esses torcedores e oferecer a eles memórias para serem valorizadas”.

Jürgen Klopp durante apresentação ao Liverpool Nick Taylor / Getty Images

Klopp não conseguiu resultados imediatamente, mas, logo nos primeiros jogos, a torcida do Liverpool sentiu mudanças na forma de jogar. Atletas de pouca mobilidade e intensidade perderam espaço até serem negociados, enquanto outros chegaram para cumprir as tarefas em campo exatamente da maneira que o novo treinador queria.

Hoje, o Liverpool é tudo aquilo que Klopp prometeu: um time de muita entrega, com intensa velocidade e que combina força física e qualidade técnica. Uma equipe que, apesar da goleada por 7 a 2 do Aston Villa, não desiste nunca do resultado. Esse determinação já rendeu muitas viradas emocionantes e conquistas pelo caminho.

Título – só um?

“É a maior honra que eu posso imaginar. É um dos maiores clubes do mundo. Vou tentar ajudar o clube, mas isso não é tão difícil quanto a maioria das pessoas nesta sala podem pensar. É uma liga muito difícil, com adversários talvez maiores, mas, de um jeito Liverpool especial de ser, nós podemos ser bem sucedidos. Não quero dizer que podemos esperar 20 anos. Se estivermos aqui daqui quatro anos, penso que poderemos vencer um título. Se eu não vencer, talvez tenha que ir para a Suíça”.

Jurgen Klopp comemora a conquista da Champions League pelo Liverpool Getty Images

Não, Klopp não precisou ir para a Suíça. Precisou, como disse em seu primeiro dia, de tempo. Foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa na primeira temporada, passou em branco novamente em 2016-17, bateu na trave na Champions League em 2018 e foi levantar o primeiro caneco no ano seguinte, na mesma Champions, contra o Tottenham.

Desde então, o Liverpool venceu a Supercopa da Europa, o Mundial de Clubes, na final contra o Flamengo, e conquistou a Premier League de forma avassaladora e indiscutível, com 18 pontos de vantagem para o então bicampeão Manchester City. Demorou, mas quem confiou nas palavras de Klopp pôde festejar tudo o que ele prometeu se tivesse tempo. Ele teve e entregou.

Personalidade

“Alguém aqui nessa sala acha que eu faço milagres? Não. Eu sou um cara normal, venho da Floresta Negra. Minha mãe está provavelmente sentada em casa, assistindo a isso, sem entender uma palavra do que eu estou dizendo, mas muito orgulhosa. Eu sou o ‘Normal One’. Fui um jogador muito mediano, me tornei treinador na Alemanha de um clube especial, o Mainz, depois tive a oportunidade de assumir o Dortmund, outro clube especial, por sete anos. Agora estou aqui, espero aproveitar meu trabalho”.

Chamar-se de “Normal One” logo de cara, além de criar uma oposição à alcunha de “Special One” de José Mourinho, fez de Klopp um cara simpático e humilde, características que fortaleceu nos anos seguintes de clube. Em campo ou nas entrevistas, o treinador alemão já protagonizou cenas hilárias, momentos engraçados e virou uma espécie de “queridinho” do futebol inglês.

Pelo Liverpool, Klopp soma 272 jogos e quatro títulos (fora três vice-campeonatos). Seu contrato, recentemente renovado, vai até junho de 2024, ou seja, é grande a chance do treinador permanecer incríveis nove anos no clube. Depois, se não assinar uma extensão, seguirá carreira fora, talvez na seleção da Alemanha. Não sem deixar lembranças eternas na mente dos torcedores. Assim, cumprirá a última parte de suas profecias, ditas logo na apresentação.

“Sou um treinador normal que só quer trabalhar com os jogadores. Estou preparado. Foi uma loucura o que aconteceu. Não é importante o que as pessoas pensam quando você chega, e sim o que elas pensam quando você vai embora. Por favor, nos dê tempo para trabalhar. Isso pode ser muito especial, se estivermos preparados a trabalhar por isso”.