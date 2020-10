Relutância de Dembélé e acomodação de Umtiti irritam direção

O Barcelona está irritado com a relutância de Ousmane Dembélé e Samuel Umtiti em deixarem o Camp Nou durante a última janela de transferências, fontes disseram à ESPN.

O Barça deu início a uma grande reestruturação da equipe durante os últimos meses, com Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Nelson Semedo deixando a equipe após a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Champions League.

Dembélé, de 23 anos, também foi colocado à disposição para transferência, mas após conversas com o Manchester United ele acabou ficando na Catalunha. O Barça deixou claro que não poderia lhe garantir minutos nesta temporada, e a vontade do técnico Ronald Koeman era que ele fosse embora para que o clube pudesse contratar o holandês Memphis Depay, do Lyon.

Koeman não ia nem incluir Dembélé nos 23 convocados para a vitória por LaLiga na quinta-feira passada sobre o Celta de Vigo até Junior Firpo se lesionar pouco antes da partida.

O francês, cujo contrato expira em 2022, ficou no banco de reservas nos últimos dois jogos do Barça. No entanto, apesar dos obstáculos, Dembélé pediu para ficar, uma decisão que fontes dizem não ter agradado à direção do clube.

Griezmann, Dembélé e Umtiti antes de amistoso do Barcelona contra o Chelsea em 2019 Getty

Enquanto isso, Umtiti nunca chegou nem perto de sair, apesar de ter sido informado de que ele estava livre para encontrar um novo clube. Fontes acham que o zagueiro, que tem lutado contra lesões recorrentes no joelho, não fez o suficiente para estimular o interesse de outros clubes e que estava feliz por ficar no Barça e receber seu salário. Seu contrato vai até 2023.