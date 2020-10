Remaster de Blade Runner é adiado por conta de problemas técnicos

Em uma entrevista ao site Euro Gamer, Stephen Kick, CEO da desenvolvedora Nightdive Studios, comunicou o adiamento por período indeterminado na produção de Blade Runner: Enhanced Edition. Segundo o diretor, o motivo do atraso seriam dificuldades com a restauração das tecnologias antigas do game original, que surgiram como barreiras que ainda estão tentando ser superadas.

Previsto para ser lançado ainda neste ano para o PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, a remasterização de Blade Runner havia sido anunciada logo após a revelação de uma parceria entre a Nightdive Studios e a Alcon Entertainment, que detém os direitos do game original, lançado em 1997 para o PC. Com o adiamento, o título de atual geração passa a estar com uma janela indeterminada.

“Houve alguns obstáculos que tivemos que superar por conta da tecnologia antiga que o jogo usa. E nossa busca pelo código-fonte original e ativos não deu em nada. E mesmo se houvesse algo, é muito improvável que eles nos liberassem por motivos legais, principalmente, o que é um pouco decepcionante, pois esperávamos pelo menos obter as gravações de áudio originais. Portanto, estamos basicamente trabalhando, neste ponto, com o que estava no jogo original e não tendo acesso a nenhum material inicial. Fui levado a acreditar que existem algumas coisas, mas ninguém jamais saberá”, disse Kick.

