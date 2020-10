Remo vence Jacuipense, volta à liderança e pressiona Santa Cruz na Série C

Neste sábado, Remo e Jacuipense se enfrentaram no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 10ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Leão Azul saiu com a importante vitória pelo placar de 2 a 0.

Após primeiro tempo ruim, com vários erros de passe de ambas as equipes, os paraenses tiraram o zero do marcador aos 13 minutos da etapa final, em chute de fora da área de Charles. Cinco minutos depois, Wallace recebeu passe preciso de Lucas Siqueiro e tocou de bico para dar números finais ao duelo.

VITÓRIA DO LEÃO! 🦁 Com gols de Charles e Wallace, o Mais Querido vence a Jacuipense por 2 a 0 e reassume a liderança do Grupo A do #BrasileirãoSérieC! ⚽ 📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #DiaDeRemo #REMxJAC pic.twitter.com/SnC0wyS94b — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) October 10, 2020

Com o resultado, o Remo assume novamente a liderança provisória do grupo A com 19 pontos, contra 18 do Santa Cruz, que ainda joga na rodada e pode retomar a ponta. Já o Jacuipense estacionou nos 10 pontos, no nono lugar, dentro da zona do rebaixamento.

Outros resultados da Série C neste sábado:

Volta Redonda 0 x 0 Boa Esporte

Botafogo-PB 2 x 1 Ferroviário

Tombense 0 x 0 Ituano