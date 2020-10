Renan Lodi vibra com atuação contra a Bolívia: ‘Tem que ter personalidade’

O Brasil iniciou a busca pela vaga para a próxima Copa do Mundo com goleada. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por Tite venceu a Bolívia por 5 a 0 na Neo Química Arena. Renan Lodi, um dos destaques da vitória com uma assistência, comemorou o resultado.

– Primeiro tenho que agradecer a todo mundo. O professor (Tite) e os companheiros que me receberam bem. Para jogar aqui e o que eu fiz hoje tem que ter muita personalidade. Jogar aqui é um peso grande. Com personalidade tudo sai naturalmente – comemorou.

Titular do Atlético de Madrid-ESP, Renan Lodi começa a disputar uma vaga na Seleção Brasileira. Com Marcelo encerrando um ciclo na Canarinho, a lateral-esquerda “busca” um novo dono. Nesta sexta-feira, o atleta revelado pelo Athletico Paranaense foi muito aplaudido pela comissão técnica.

O Brasil, líder das Eliminatórias, volta aos gramados na próxima terça-feira às 21h para enfrentar o Peru no Estádio Nacional de Lima.