Renato Gaúcho elogia postura do Grêmio diante do Bota

O Grêmio respira no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor aliviou a pressão ao vencer o Botafogo por 3 a 1 e ganhar algumas posições no torneio nacional.

Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho fez questão de parabenizar seus jogadores, principalmente por atuarem com um jogador a menos, já que Diego Souza acabou expulso.

‘Parabenizei após a partida. Não é fácil jogar 50 minutos com um a menos, diante de um adversário bem postado em campo, trazendo dificuldades. Conseguimos mesmo assim uma vitória muito boa. De parabéns o Márcio Meira, preparador físico. Mesmo hoje com 10 homens, o Grêmio correu muito’, afirmou.

Com 20 pontos, o Grêmio está na 11ª colocação do Brasileirão. O próximo jogo será no sábado, diante do São Paulo.