Renato Gaúcho elogia vitória do Grêmio, mas critica acomodação no 2º tempo

Após sequência com três empates e uma derrota, o Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho recebeu o Coritiba nesta quarta-feira e venceu por 2 a 1, pela 14ª rodada do torneio nacional.

“A equipe começou muito bem, fizemos dois gols rápidos, até oportunidade para fazer o terceiro gol e praticamente matar o jogo, mas aí meio que a gente começou a se acomodar um pouquinho. Tinha alertado já no vestiário que tínhamos que fazer um gol para matar o jogo, porque se eles fizessem um gol iam voltar para a partida, e infelizmente foi o que aconteceu”, comentou Renato em entrevista coletiva após o jogo.

“Mas acho que está de bom tamanho, o mais importante eram os três pontos, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, um adversário que também brigou o tempo todos”, completou o treinador.

Com a vitória, o Grêmio subiu quatro posições e agora ocupa provisoriamente o 11º lugar com 17 pontos. O Tricolor ainda pode perder posição em casos de vitória do Atlético-GO, Athletico-PR e Ceará.

Nova função de Marcelo Oliveira

Campeão da Libertadores em 2016, o defensor Marcelo Oliveira entrou em campo pela última vez nesta quarta-feira. O veterano substituiu Pepê nos acréscimos, mas a partir de agora trabalhará fora de campo, como coordenador de futebol do clube.

“O Marcelo a partir de amanhã ou depois vai ter uma nova função no clube, é o reconhecimento do clube para um atleta que se dedicou bastante por um bom tempo. É um jogador que todo mundo gosta, presidente, jogadores, comissão técnica. E eu desejo toda a sorte do mundo para ele porque é uma pessoa espetacular, muito inteligente, tenho certeza que nesse novo cargo vai ajudar o clube todo”, comentou Renato.